MONDIALI ATLETICA Oregon 2022: storico risultato di Sansovini nei 100 metri, il Titano si ferma al secondo turno Ai mondiali il portacolori di San Marino supera il turno di qualificazione con 10''67 accendendo alle batterie per le semifinali alle quali Marcell Jacobs con 10''04.

Bel risultato di Francesco Sansovini ai mondiali di atletica in Oregon. Il velocista sammarinese è riuscito a superare il turno di qualificazione, è la prima volta per un atleta del Titano. Nei 100 metri Sansovini si era qualificato al secondo turno con il tempo di 10''67. Il portacolori biancoazzurro è poi tornano in pista per le batterie chiudendo ottavo con 10''71. Un tempo che non è bastato per raggiungere la semifinale in programma domenica, alla quale si è qualificato il campione olimpico in carica Marcell Jacobs, che pur soffrendo passa con il tempo di 10''04.

