Oro alla Scozia, per San Marino argento e Andorra 2025

È argento, ma è una medaglia d'oro quella di San Marino. Al PalaCasadei la giovanissima squadra di Cristiano Lucchi chiude sul secondo gradino del podio l'Europeo dei Piccoli Stati, con quel pizzico di rammarico di chi merita di festeggiare, ma voleva puntare ancora più in alto. Un ottimo punto di partenza per Andorra 2025, primo obiettivo centrato dalle ragazze della pallavolo, che grazie alle due vittorie contro Irlanda e Irlanda del Nord staccano il pass per i Giochi e lo fanno con questa bellissima medaglia d'argento che migliora il bronzo del 2022.

La Scozia si prende l'oro perché è più precisa e sbaglia meno, perché ha anche più esperienza, con un età media più alta di quella sammarinese, che schiera in squadra anche due ragazze del 2008. Partita equilibrata in avvio dei due set, poi la Scozia trova lo strappo giusto e va a chiudere 25-20 e 25-16 i primi due set. Il pubblico spinge San Marino, il terzo set è esaltante, con le Titane che sembrano poterlo fare proprio quando il punteggio è 24-20. La Scozia è squadra tosta e la pareggia. La partita si decide ai vantaggi, con le sammarinesi che cedono 30-28. Oro alla Scozia e argento a San Marino. Alice Pasolini e Federica Tura premiate tra le migliori del torneo. Conferma delle qualità individuali di un gruppo eccezionale.