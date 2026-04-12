QUALIFICAZIONI MONDIALI DI FUTSAL 2028 Osimani: "bene le prestazioni ma dobbiamo alzare l'asticella. Belloni? Un esempio per tutti" Il CT di San Marino Roberto Osimani traccia un bilancio positivo delle qualificazioni al mondiale di futsal Gruppo E disputate in Albania

Il CT di San Marino Futsal Roberto Osimani si dichiara soddisfatto delle tre sfide giocate in Albania dalla sua squadra. "Stiamo crescendo-sostiene ma ancora non basta dobbiamo alzare ulteriormente l'asticella". Poi saluta Fabio Belloni che ha annunciato il suo addio alla Nazionale: "È un esempio che tutti devono seguire. Per essere qui con noi ha perso 7 kg e si è presentato in ottime condizioni di forma. Lascia un ragazzo che ha dato molto a questa Nazionale".

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