QUALIFICAZIONI MONDIALI DI FUTSAL 2028 Osimani: "Giochiamo spesso partite con questo temperamento" Il CT di San Marino si dichiara soddisfatto della grande prestazione della sua squadra

Albania - San Marino 2-1 è il risultato della seconda partita valida per le qualificazioni al Mondiale di Futsal 2028. Il CT di San Marino Roberto Osimani non nasconde il rammarico per una sconfitta che poteva essere evitata. La sua Nazionale ha creato molte occasioni soprattutto nel primo tempo ma non è riuscita a concretizzare la mole di gioco espressa.



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