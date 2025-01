Osimo vince il Memorial Casadei contro Bologna e San Marino

Memorial Alessandro Casadei

Il Memorial Casadei rappresenta da sempre l'occasione per ricordare lo storico giocatore della Nazionale di San Marino scomparso nel 2009. Nella casa del volley sammarinese, che porta proprio il nome di Alessandro Casadei, Osimo si è aggiudicato l'edizione 2025 superando Bologna e Nazionale di San Marino. Sul piano tecnico una buona opportunità per la squadra biancoazzurra per confrontarsi con due squadre di alto livello. Osimo e Bologna sono al comando dei rispettivi gironi di serie B. La formula prevedeva che le squadre si affrontassero in una sorta di triangolare al meglio dei tre set, dove ogni parziale assegnava un punto. Alla fine, sul parquet di Serravalle, sono stati i marchigiani a spuntarla battendo Bologna per 2 a 1 nella partita decisiva. Alle loro spalle la nazionale del Titano che ha schierato diversi giovanissimi. I biancoazzurri hanno perso contro Osimo 2-0 e con Bologna 2-1. Per San Marino continua il percorso di avvicinamento ai Giochi dei Piccoli Stati di Andorra e il memorial Casadei è stata l'occasione anche per far crescere qualche giovane.