Ottima prestazione per Benedettini al Campionato Regionale artistico AICS

A San Giovanni in Persiceto è iniziato il Campionato Regionale Artistico AICS. Anche San Marino era presente con le atlete Michela Romana Righi ed Elisa Benedettini. Medaglia d'argento per la Benedettini, che ha disputato una buona gara, facendo soltanto una piccola imperfezione in una trottola. Soddisfazione per la pattinatrice, che sale per la prima volta sul podio. Righi si è classificata in sesta posizione, ma con la soddisfazione di aver migliorato notevolmente la sua prestazione.