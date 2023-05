GINNASTICA RITMICA Ottime prove di Camilla Rossi e Matilde Tamagnini all'Europeo di Baku

Il 39° Campionato Europeo di Ginnastica Ritmica, andato in scena a Baku, in Azerbaijan, ha visto impegnate anche due atlete della Federazione Sammarinese, Camilla Rossi e Matilde Tamagnini accompagnate dall’allenatrice Lucia Castiglioni e dal presidente federale Fabrizio Castiglioni. Nella prima giornata di qualificazione con cerchio e palla, a rompere il ghiaccio per la squadra sammarinese è stata Matilde che, dopo un inizio incerto al cerchio (21.400), si è ripresa bene con l’esercizio alla palla (24.250) lasciandosi alle spalle ben 17 atlete. Anche Camilla, al suo esordio su una pedana internazionale così importante, con un coinvolgente esercizio al cerchio (25.700) ha superato diverse nazioni tra cui Montenegro e Cipro, posizionandosi a metà classifica e terminando la sua giornata di gara con l’esercizio alla palla (22.350). Il giorno seguente le ginnaste hanno affrontato la competizione con l’esecuzione di buoni alle clavette e nastro, collocandosi, nella classifica All-Around, al 55°posto con Camilla Rossi e al 62° posto Matilde Tamagnini.

Con questa competizione le biancoazzurre hanno ottenuto la qualificazione per San Marino al Campionato Mondiale di ginnastica ritmica che si terrà a Valencia dal 23 al 27 agosto 2023.

