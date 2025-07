Ottime prove di Gioia Casali e Camilla Rossi alla World Cup di ginnastica ritmica

A rappresentare la Repubblica di San Marino, le ginnaste senior Gioia Casali e Camilla Rossi, accompagnate dal giudice internazionale Federica Protti e dal capo delegazione Maria Rosa Zafferani. Nella prima giornata di qualifiche, dedicata agli esercizi con cerchio e palla, Gioia Casali ha aperto la competizione con una buona prova al cerchio, totalizzando 23.900 punti. Alcune imprecisioni alla palla ne hanno caratterizzato l’esecuzione, chiusa con 21.550 punti.Ottimo l’avvio anche per Camilla Rossi, che ha ottenuto 23.800 al cerchio e 23.450 alla palla, dimostrando solidità e buona espressività.

La seconda giornata ha visto le ginnaste impegnate con clavette e nastro. Gioia Casali si è riscattata con un buon esercizio alle clavette, chiuso con 24.550 punti, che l’ha posizionata a metà classifica di questa specialità, mentre al nastro ha ottenuto 20.950. Più sottotono la prova di Camilla Rossi, probabilmente condizionata dall’emozione dell’evento, che ha chiuso con 21.000 punti alle clavette e 19.950 al nastro.

Nella classifica All-Around, su 74 ginnaste in gara, Gioia Casali ha concluso in 51ª posizione con un totale di 90.850, mentre Camilla Rossi ha chiuso in 61ª posizione con 88.400 punti. Un’esperienza di valore per le atlete sammarinesi, che arricchisce ulteriormente il loro percorso internazionale. La stagione estiva prosegue ora con una nuova tappa: le atlete Eva Bombagioni e Giorgia Mini saranno infatti impegnate dal 23 al 27 luglio al Challenge di Cluj-Napoca (ROU).