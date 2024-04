ATLETICA LEGGERA Ottimi risultati per i giovani atleti dell'Olimpus San Marino

A Santarcangelo si è svolta la prima gara all’aperto per i giovani portacolori Olimpus. Nel Tetrathlon ragazzi, primo posto assoluto per Rodolfo Fagnini, buone anche le prove di Denis Moroni, Alessandro Ceccoli, Marvin Ronald Gatti, Stephane Maroncelli e Simone Brizi. Nel Tetrathlon ragazze, vittoria per Annalisa Martelli, ottime le prove di Martina Galvagni e Beatrice Amici. Nella prova dell'Esathlon Cadetti, secondo posto per Rem Orvon nei 1000 metri mentre Diego Garnaroli si è classificato al primo posto sia nel disco che nel giavellotto. Buone anche le prove di Alex Capanni, Roberto De Luca, Marcello Di Cristoforo, Federico De Gregorio ed Andrea Zafferani. Nel Pentathlon Cadette, buoni risultati per Giulia Agostini, Maria Elisa Gasperoni e Zoe Niamkei Koyè. Nel Tetrathlon ragazze, vittoria per Lea Biordi che ha dominato quasi tutte le prove.

