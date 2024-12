TIRO A SEGNO Ottimi risultati per i tiratori sammarinesi al Gran Premio di Tiro a segno La stagione agonistica della Federazione Sammarinese Tiro a Segno si è conclusa con la 34esima edizione del Gran Premio San Marino al Poligono 'Giuseppe Cardinali' di Acquaviva.

SI è conclusa con la 34esima edizione del Gran Premio San Marino la stagione agonistica della Federazione Sammarinese Tiro a Segno. Hanno preso parte alla gara 101 tiratori provenienti da 22 sezioni della Federazione Italiana e in 14 hanno partecipato alla competizione a squadre.

Per i sammarinesi sono arrivati ottimi risultati grazie a Marco Gasperoni, secondo gradino del podio nella Pistola a 10 metri con 557 punti. La specialità è stata vinta da Denis Pasolini con 572 punti. In evidenza anche Ivana Drudi, vincitrice nella P10 MD con 540 punti, davanti a Maria Luisa Menicucci (539). Negli Allievi Massimo Valerio Prota è terzo nella pistola a 10 metri. Nella carabina a 10 metri buoni piazzamenti per i tiratori biancazzurri, Agata Alina Riccardi è seconda nel femminile con 616,6 mentre Federico Forlivesi ha chiuso al quarto posto nei Junior.

Ottimi risultati anche dalle squadre: Ivana Drudi e Marco Gasperoni hanno trionfato nella gara a squadre di Pistola con 1097 punti, seguiti al secondo posto da Lungu e Vernicchi (Osimo) e al terzo da Jacovitti e Berardesca (Pescara). Nella Carabina successo per Agata Alina Riccardi con Federico Forlivesi con 1207,3 punti.

