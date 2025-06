Ottimo esordio per i giovani sammarinesi nel Campionato Regionale di Pesca Sportiva

Al via il Campionato Regionale Emilia-Romagna di categoria Ragazzi Under 20, 13 e 15 per la Federazione Sammarinese Pesca Sportiva.

La prima prova si è svolta al lago Pascoli di Rimini, dove si sono distinti diversi giovani atleti sammarinesi. Nell'Under 13, Samuele Brighi ha vinto il settore e si è piazzato al secondo posto nella classifica generale.

Nella stessa categoria, quarto posto per Marco Pondini Ceccoli, seguito dal quinto posto di Denis Errante, Joey Giovagnoli e Matteo Jeannin.

La prossima tappa del campionato è in calendario per il 28 giugno presso il lago di Molinella.