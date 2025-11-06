KARATE Otto medaglie per il karate sammarinese agli Europei dei Piccoli Stati

Otto medaglie per il karate sammarinese agli Europei dei Piccoli Stati.

Si è svolta a Larnaca (Cipro) l’undicesima edizione del Campionato Europeo dei Piccoli Stati di Karate, alla quale ha preso parte anche una delegazione sammarinese composta dal presidente della Fesam Maurizio Mazza, dagli arbitri Fabio Castellucci e Sara Guerrieri, dai coach Mauro Casadei, Claudio Giuliani e Alessio Magnelli, oltre a quattordici atleti. Prima dell’inizio delle gare, si è tenuto il Congresso dei Presidenti della Small States European Karate Federation, durante il quale Mazza, in qualità di vicepresidente dell’organizzazione, ha partecipato alla definizione delle nuove linee guida federative.

Sul tatami cipriota sono stati i giovani del Kata ad aprire la manifestazione. Olivia Valetta ha debuttato nella categoria Under 14, mentre Cristel Battistini ha conquistato una brillante medaglia di bronzo. Buone prestazioni anche per Achille Mariotti, Riccardo Bernardi — al suo esordio internazionale — ed Emma Missiroli, che hanno tutti chiuso al quinto posto nelle rispettive categorie Cadetti maschile, Under 14 maschile e Cadetti femminile. Nei Senior, Matteo Muccioli e Denise Bertozzi hanno affrontato incontri molto equilibrati; per Bertozzi è arrivata anche una medaglia di bronzo nella categoria Under 21 femminile.

Nel Kumitè, Leonardo Magnelli ha conquistato la medaglia d’argento nella categoria Under 14 maschile +55 kg, mentre Simone Guerra ha ottenuto il bronzo nei Cadetti -57 kg. Buon esordio internazionale anche per Jonathan Gentilini nei Cadetti -70 kg. Grande protagonista Emanuele Magnelli, salito due volte sul podio grazie a due bronzi conquistati rispettivamente nell’Under 21 e nei Senior +84 kg. Eleonora Gaidella ha chiuso al quinto posto nella categoria Junior -48 kg al termine di combattimenti molto combattuti, mentre Michele Callini si è distinto nei Senior -60 kg con un’ottima prova. A concludere in modo eccellente la spedizione è stata Rebecca Gaidella, che ha ottenuto il bronzo nei Senior -55 kg e l’oro negli Under 21 -55 kg, portando a casa il miglior risultato della delegazione.

Nel complesso, la partecipazione sammarinese al Campionato Europeo dei Piccoli Stati di Karate si è rivelata molto positiva, con diverse medaglie e prestazioni di alto livello che confermano la crescita del movimento del karate di San Marino a livello internazionale.

