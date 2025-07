Padel: agli Europei tre vittorie per San Marino

Percorso netto per la Nazionale di Padel alle qualificazioni per i Campionati Europei in svolgimento a Madrid. I biancazzurri, capitanati da Gianluca Berardi, hanno esordito con un successo per 2-1 su Cipro, con le vittorie delle coppie Conti – Bertuccini (6-2 7-6) e E. Berardi – Forcellini (6-4 4-6 6-4), mentre Carli – Giardi hanno dovuto cedere per 6-3 6-1. Nel secondo match è arrivato un rotondo successo sul Kosovo: 3-0 firmato da Conti – Bertuccini (7-5 6-1), Forcellini – Giardi (6-3 6-3) e Edoardo Berardi – Carli (6-1 6-1). Questa mattina i biancazzurri si sono ripetuti contro l’Irlanda: 2-1 per la formazione sammarinese che, dopo la sconfitta subita da Forcellini – Giardi (6-3 6-4), ha colto due successi con le coppie Conti – Bertuccini (6-3 6-1) e Edoardo Berardi – Carli (6-3 6-0). Dalle 18:00 è in programma il match decisivo contro la Slovacchia per chiudere al primo posto nel girone e accedere alla fase 2 che si disputerà, sempre a Madrid, da domani a domenica e che metterà in palio quattro posti per la finalissima in programma nel mese di agosto, alla quale sono già qualificate Spagna, Italia, Francia e Portogallo.