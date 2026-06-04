Padel, Dal Pozzo nella storia: l'italo-sammarinese è ai quarti del Major di Roma

L'italo-sammarinese Giulia Dal Pozzo ha scritto una pagina storica del padel diventando la prima azzurra a raggiungere i quarti di finale del BNL Italy Major, uno dei quattro tornei più importanti al mondo. La 21enne, in coppia con Nuria Rodriguez, ha sconfitto Carolina Orsi e Patty Llaguno dopo una battaglia di quasi tre ore, conclusa con il punteggio di 6-4, 0-6, 7-6.

Il match è stato particolarmente emozionante nel terzo set, con continui ribaltamenti di fronte e diversi break. Orsi e Llaguno sono arrivate a servire per il match sul 5-3, ma Dal Pozzo e Rodriguez hanno reagito, portando l'incontro al tie-break e imponendosi grazie a maggiore lucidità nei momenti decisivi.

Questo risultato rappresenta un importante traguardo per il movimento italiano del padel e conferma la crescita di Dal Pozzo, già entrata tra le prime 50 del ranking mondiale e ora vicina alle prime 40. Nei quarti di finale affronterà, insieme a Rodriguez, la coppia formata da Sofia Araujo e Claudia Fernandez, attualmente numero quattro del mondo.

