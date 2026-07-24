PADEL Padel dei Castelli, San Marino Città vince la prima edizione: battuta Serravalle 1 in finale Termina 2-0 l'ultimo atto, mentre Serravalle 2 è terza, battendo Borgo Maggiore 1

È San Marino Città il vincitore della prima edizione del torneo di Padel dei Castelli. Giovedì, nell'ultimo atto, la coppia formata da Alex Santi e Jarno Giardi e quella composta da Sindi Cancellieri e Giuliana Pasquariello hanno chiuso la finale contro Serravalle 1 in sole due gare, senza concedere set e senza neanche il bisogno che Alessandro Casadei e Luca Cadasei scendessero in campo.

Sono 12 le formazioni che hanno risposto alla chiamata del Wonderbay Padel, che ha lanciato una sfida sportiva alle nove anime della Repubblica. Ciascun Castello l'ha raccolta e addirittura due si sono presentati con più di una squadra: tre per Serravalle, che si è preso due gradini del podio, due per Borgo Maggiore. A comporre la squadra di Serravalle 1, battuta in finale da Città, sono le coppie Luca Carli - Mattia Rinaldi, sconfitta per 6-5 6-3, Martina Pretelli - Elisa Montemaggi, superata in 6-2 6-3, e Alex Bugli - Lorenzo Tamagnini, che non è scesa in campo.

Più combattuta la finale per il 3° - 4° posto, dove Serravalle 2 ha battuto Borgo Maggiore 1 per 2-1, ribaltando un risultato inizialmente sfavorevole, perché Davide Bertuccini e Alessandro Paccagnella avevano sconfitto Filippo Ferri e Wilson Renzi, ma a ribaltare il punteggio ci hanno pensato Nicole Porzioli e Irene Monti, vincenti nella sfida al femminile su Cristina Bacciocchi e Antonella Baldisserri, e Paul Obrejon e Christian Pizarro, che hanno superato il duo formato da Fabrizio Mini e Rudy Lazzari. Una sfida avvincente, inedita per la Repubblica e coinvolgente per gli atleti, lanciata con l'idea di renderla un appuntamento fisso e, perché no, di trasformarla in una sorta di campionato interno per rendere ancora più viva la competizione anche sotto rete.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: