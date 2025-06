Padel, Giulia del Pozzo entra nella Top 100 del ranking mondiale

Grande traguardo raggiunto da Giulia Del Pozzo che è entrata nella top 100 del ranking mondiale di Padel. A 6 mesi dal primo successo in un torneo Premier Padel - il Milano P1, dove ha raggiunto gli ottavi - la classe 2005 Del Pozzo prenderà parte all'Italy Major Premier Padel di Roma, dove debutterà nel main draw, in coppia con Sara Errani, contro Laia Rodriguz e Sandra Bellver.

A lanciarla verso la Top 100, la vittoria del FIP Bronze di Nola (ad aprile), la finale in quello di Agrigento e lo scudetto femminile, conquistato con il team Milano Padel.