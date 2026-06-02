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Padel: l'italo-sammarinese Dal Pozzo vince la prima partita nel Major di Roma

2 giu 2026
Padel: l'italo-sammarinese Dal Pozzo vince la prima partita nel Major di Roma

Giornata da ricordare per l'italo-sammarinese Giulia Dal Pozzo che, in coppia con la spagnola Nuria Rodriguez, ha ottenuto la sua prima vittoria nel main draw del BNL Italy Major 2026, uno dei tornei di padel più prestigiosi del mondo. Alle due è bastata un'ora di gioco per superare con un doppio 6-2 Sandra Bellver e Melania Merino. Per Dal Pozzo è il secondo successo in carriera in un Major, il primo a Roma: la giocatrice mancina ha raggiunto per la prima volta la top-50 e scalzato Giorgia Marchetti dal ruolo di seconda miglior giocatrice italiana secondo il ranking FIP.  Per Dal Pozzo/Rodriguez, nel secondo turno di mercoledì ci sarà l'affascinante sfida con la coppia n.7 al mondo formata da Salazar e Alonso.

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