Padel, la Wonderbay San Marino a caccia del sogno Serie B

Un sogno sfumato sul più bello, contro Firenze in semifinale. La Wonderbay San Marino, che lo scorso anno era arrivata ad un solo set dalla finale play-off nazionale, riparte con l'obiettivo di confermarsi e provare a migliorare. È tutto pronto per l'inizio della nuova stagione di Serie C di padel con la formazione biancazzurra che si sta preparando al meglio, con una serie di test-match. L'ultimo, in ordine di tempo, contro Cesena.

La Wonderbay esordirà sabato 21 marzo contro Misano nel girone regionale. Un raggruppamento che comprende squadre provenienti da tutta l'Emilia-Romagna come Cesena, Marina di Ravenna, Faenza e Modena. Il livello si è alzato – proporzionale alla crescita esponenziale del padel di questi tempi - anche se i giocatori sammarinesi sono pronti a dar battaglia. A comporre il team – guidato dal capitano non giocatore Gianfranco Liverani – ci sono Edoardo Berardi, Davide Bertuccini, Luca Carli, Edoardo Clementi, Mikael Alessi, Alberto Briolini, Jarno Giardi e Luca Marchetti.

"L'obiettivo è vincere il girone regionale, è il minimo che ci siamo prefissati" - ammette Liverani - "Poi si andrà contro la seconda dell'altro girone, dipende con chi si va contro. Nel caso di passaggio del turno sarà un terno al lotto nel girone nazionale. L'anno scorso siamo andati a Policoro, però si può andare anche a Torino, Milano o Firenze. Il livello si è alzato ed è sempre più difficile, ci sono sempre più tennisti che si danno al padel. Ci sono giocatori spagnoli e argentini anche in Serie C, oltre che in B e in A. Ci sono squadre di Serie A che sono quasi totalmente composte da giocatori stranieri o qualche italiano. La competizione nel padel si sta alzando sempre di più. È una soddisfazione avere tanti giocatori sammarinesi perché abbiamo dentro quasi tutta la nazionale. Quest'anno è rientrato con noi anche Edoardo Berardi mentre l'anno scorso è rientrato Carli, Bertuccini, Marchetti. Quindi stiamo cercando di portare avanti anche i nazionali di San Marino".













