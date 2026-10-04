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Padel, Wonderbay San Marino in finale playoff Serie C: Aloha Verona ko 2-0

Tra i biancazzurri e la promozione in B resta un ultimo impegno, da affrontare in trasferta.

4 ott 2026
Padel, Wonderbay San Marino in finale playoff Serie C: Aloha Verona ko 2-0

Il Wonderbay San Marino accede alla finale playoff di Serie C imponendosi 2-0 sull'Aloha Padel Club Verona. Cominciano Berardi e Marchetti che contro il duo Spadini-Matera vincono subito 6-4, poi cedono 6-7 e la portano a casa con un altro 6-4. Quindi tocca a Carli e Bertuccini che contro Cristoforetti e Ponteranica sudano nella prima gara (vinta 7-5) e poi la chiudono con un netto 6-2. Ora, tra i biancazzurri e la Serie B resta un ultimo impegno, da affrontare, questa volta, in trasferta.




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