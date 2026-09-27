PADEL Padel, Wonderbay San Marino in semifinale playoff Serie C: 2-0 allo ZanziPadel I biancazzurri superano i quarti e ora se la vedranno coi veronesi dell'Aloha Padel Club.

Il percorso playoff nazionali di Serie C del Wonderbay Padel San Marino comincia senza inciampi. Sui campi di casa, i biancazzurri superano 2-0 lo ZanziPadel - squadra di Santhià, in provincia di Biella – e accedono alle semifinali: il prossimo avversario nella corsa alla B sarà l'Aloha Padel Club, di Verona, che ha eliminato gli altoatesini del Tennisclub Rungg. Semifinale che si giocherà domenica prossima, sempre al Wonderbay.

Per quel che riguarda i quarti, lo scoglio principale è stato il primo incontro: Edoardo Berardi e Luca Marchetti hanno dovuto sudare per prevalere sulla coppia piemontese, composta da Fernando Aguilar e Matteo Burzio, arresasi 6-3 9-7. Discorso opposto per quel che riguarda la seconda partita, con Edoardo Clementi e Jarno Giardi che hanno liquidato con un comodo 6-0 6-1 Riccardo Maiolatesi e Davide Basuino. Col 2/2, la bella non serve: San Marino va in semifinale, dove l'anno scorso si esaurì il suo percorso, per provare a inseguire fino in fondo l'obiettivo promozione.

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