Padel, Wonderbay San Marino lotta ma non basta: Misano si impone 2-1 all'esordio

Il Wonderbay San Marino ci mette il cuore ma i troppi alti e bassi, alla fine, costano caro. E' un esordio amaro per la formazione biancazzurra, sconfitta dal Misano Sporting Club nella prima giornata della Serie C di padel. Eppure l'inizio era stato dei migliori con l'agevole successo – doppio 6-0 – della coppia formata da Edoardo Berardi e Luca Marchetti contro Cirulli-Epiceno. La seconda delle tre partite in programma è stato uno spartiacque decisivo perché Jarno Giardi e Davide Bertuccini sono stati sconfitti in 3 set da Tonti e Ferrari: 6-3 4-6 6-2 il risultato finale.

Decisiva dunque l'ultima sfida che vedeva contrapposti Luca Carli ed Edoardo Clementi a Manconi e Sforza: dopo aver perso il primo parziale 6-4, i sammarinesi sono stati in grado di risalire la china imponendosi 6-3 nel secondo. A far la differenza il terzo e decisivo set, vinto 7-5 dalla coppia romagnola. Misano che dunque inaugura la stagione con un successo per 2-1, Wonderbay San Marino che cercherà l'immediato riscatto già sabato prossimo quando affronterà Faenza in trasferta.









