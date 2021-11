Pallacanestro Titano al Multieventi contro Loreto Pesaro

Per la sesta giornata del girone A, la Pallacanestro Titano ospitano il Loreto Pesaro, già affrontato con successo in Coppa e ora avversario in questa prima parte di regular season. Nel precedente dello scorso 2 ottobre la partita terminò con un successo per i Titans per 69-58 al termine di una gara equilibrata. Biancoazzurri che sfidano Loreto da prima in classifica a punteggio pieno dopo cinque giornate. Marchigiani che arrivano sul Titano con un bilancio di 1 vittoria e quattro sconfitte. Palla due alle 18:00 al Multieventi.