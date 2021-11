SERIE C SILVER Pallacanestro Titano al Multieventi contro Loreto Pesaro

Pallacanestro Titano al Multieventi contro Loreto Pesaro.

Per la sesta giornata del girone A, la Pallacanestro Titano ospitano il Loreto Pesaro, già affrontato con successo in Coppa e ora avversario in questa prima parte di regular season. Nel precedente dello scorso 2 ottobre la partita terminò con un successo per i Titans per 69-58 al termine di una gara equilibrata. Biancoazzurri che sfidano Loreto da prima in classifica a punteggio pieno dopo cinque giornate. Marchigiani che arrivano sul Titano con un bilancio di 1 vittoria e quattro sconfitte. Palla due alle 18:00 al Multieventi.

