BASKET Pallacanestro Titano, il cuore non basta: Osimo passa nel finale La capolista vince solo nell'ultimo quarto una partita rimasta punto a punto per oltre 30 minuti. Al Multieventi, premiate le giovani cestiste sammarinesi

Un ultimo parziale con l'acceleratore spianato regala a Osimo la vittoria sulla Pallacanestro Titano nella 16^ giornata della Serie C unica di basket. I sammarinesi cedono per 59 a 67, ma solo dopo aver tenuto testa alla capolista per tre quarti di gara, conducendo una sfida punto a punto fino al trentesimo minuto.

Il punteggio basso è frutto di una gara molto fisica e giocata al 100% da entrambe sin dal via, coi padroni di casa che cercavano punti per riavvicinarsi alle primissime posizioni, mentre i marchigiani, già sicuri dei playoff, volevano confermarsi in vetta. E così, sono le difese a farla da padrone: Osimo si prende il primo quarto per 21-17, i titani replicano nel secondo e nel terzo, arrivando al periodo decisivo sul 51-52, spinti anche da un Fusco in grandissima forma, autore di 23 punti. Male, questa volta, Ugolini, che ne segna solo 2 ed esce per cinque falli. Nel quarto quarto, però, la Giovane Robur accelera e piazza un parziale da 15-8, staccando definitivamente una San Marino che non ne aveva più per tenere testa alla favorita del girone.

Prima che l'agonismo si prendesse la scena, però, sul parquet del Multieventi sono scese per una premiazione le squadre femminili Under 13 ed Esordienti, guidate da Pino Messina e dal suo vice Gianmarco D'Errico, che partecipano ai rispettivi campionati di categoria. Un momento simbolico organizzato dalla Federbasket sammarinese, presente con il vicepresidente Botteghi, che ha voluto riconoscere il ruolo pionieristico delle giovani atlete e dei loro allenatori nel tentativo di creare un movimento femminile anche sul Titano, già a partire dalle categorie più piccole.

