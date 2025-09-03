BASKET SERIE C 2025-2026 Pallacanestro Titano: iniziata la preparazione per la stagione 2025-2026 Presto la società presenterà il nuovo roster impegnato in Serie C Marche Girone Unico

Lo scorso anno i Titans passarono da due gestioni tecniche; da Daniele Valentini a Stefano Rossini che salì in corsa il 21 novembre, conquistando la salvezza senza passare dai play out.

In questa stagione, i Titans impegnati nel campionato di Serie C Marche, ripartiranno dal coach che li ha condotti alla matematica certezza di mantenere la categoria.

Cominciata la preparazione in vista di un campionato che vedrà ai blocchi di partenza 11 squadre, Angels Santarcangelo; Fossombrone; Pedaso; Pesaro; Porto Sant'Elpidio; Osimo; Falconara; Montegranaro; Jesi, Urbania e San Marino.

L'ambizione è naturalmente quella di migliorare la posizione dello scorso anno ma non è certamente vietato di pensare in grande e stare al vertice, e perchè no, giocarsi la promozione.

Nel video l'intervista al coach Stefano Rossini

