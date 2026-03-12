BASKET - SERIE UNICA Pallacanestro Titano, una cena per i play off Il gruppo Pallacanestro Titano si è ritrovato per un appuntamento conviviale in vista della post season

Tre giornate al termine della regoular season, due per la Pallacanestro Titano considerando che il gruppo di Coach Rossini, questo fine settimana riposerà, poi due trasferte conclusive di un campionato ad alti e bassi ma in crescita costante. La Pallacanestro Titano ha già centrato l'obiettivo minimo dei play off, ed ora, nelle due trasferte che mancano di qui al termine, Porto Sant'Elpidio e Pesaro, servirà concentrazione e voglia di migliorare ulteriormente il piazzamento, una variabile tutt'altro che trascurabile.

Vincere aiuta a vincere, e per preparare al meglio la post season servono due partite da Titans, anche per guadagnare i bonus che il miglior piazzamento concede. Il gruppo si è ritrovato per una cena conviviale e rafforzare così, lo spirito vincente in vista dei play off di Serie C unica. Nessuno parla di promozione anche perché il viaggio è decisamente lungo: non basta vincere eventualmente questi play off, ma in caso di primato, si procederà con una Final Four con gli altri raggruppamenti. Quello che trapela dalla serata conviviale guidata dall'entusiasmo, dall'equilibrio e dalla saggezza del Presidente Pino Carbone è che il gruppo non deve porsi limiti. Avanti con coraggio verso tutti gli obiettivi possibili.

