VOLLEY Pallavolo, doppia sconfitta: cadono Gemini Med e Titan Services In Serie B arriva un punto nella tiratissima sfida con Loreto, trasferta negativa per la Serie D femminile, battuta 3-0 dalla Unicaa Volley

Doppia sconfitta per la pallavolo sammarinese, che nel sabato di partite strappa solo un punto con la Gemini Med. Nella Serie B maschile i sammarinesi cadono in casa per 3-2 nello scontro diretto con la Novavolley Loreto, in una gara fatta di continui cambi di risultato e chiusa con un tie break tiratissimo. La Gemini Med si comporta bene in attacco e soprattutto a muro, che frutta 16 punti, ma male in battuta, dove arrivano ben 18 errori e nessun ace.

I titani partono forte ancora una volta, imponendosi nel primo set per 25-22, prima della risposta e del sorpasso di Loreto, che si prende il secondo e il terzo per 25-21 e 25-20. Con lo stesso punteggio, San Marino si riporta in parità nel quarto parziale e così si arriva al tie break, dove Loreto scappa sull'8-4, la Gemini Med rientra con l'attacco e il muro fino al 13-13, ma poi, ai vantaggi, gli ospiti trovano lo spunto decisivo. Stavota è Frascio il miglior marcatore per San Marino, con 23 punti, seguito dai 22 di Oforah. I titani muovono comunque la classifica e salgono a 18 punti, rimanendo nelle posizioni alte della graduatoria.

Peggio è andata alla Titan Services, battuta 3-0 a Tavullia dalla Unica Volley Rimini, in Serie D femminile. Al di fuori del terzo parziale, vinto di misura dalle romagnole, non c'è quasi mai storia: nel primo, Tavullia vince addirittura 25-11, replicando per 25-20 nel secondo. San Marino prova a scuotersi nell'ultimo, ma senza risultati e con nessuna giocatrice andata in doppia cifra per punti segnati. A fine gara, coach Stefano Sarti parla di brutta partita, in cui la sua squadra non è mai stata realmente competitiva. L'unica nota positiva, per l'allenatore sammarinese, è aver rivisto in campo il libero Alice Petre Paoloni, dopo ben cinque anni di stop.

