RINNOVO CARICHE Pallavolo, Lazzarini: "Puntiamo agli Europei dei Piccoli Stati"

Gian Luigi Lazzarini è stato confermato per acclamazione come presidente della Federazione Sammarinese Pallavolo. Tanti gli obiettivi indicati: dalle squadre di club alle due nazionali che parteciperanno agli Europei dei Piccoli Stati, passando per il Beach Volley che potrebbe rientrare nei Giochi di Malta 2023, dove invece non ci sarà sicuramente la pallavolo come disciplina.

Nel video l'intervista

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: