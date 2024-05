VOLLEY Pallavolo: nazionali femminile e maschile nel pieno della preparazione San Marino ospita la fase finale dell’Europeo femminile ma prima le biancazzurre giocano il Memorial Benvenuti.

Si avvicinano a grandi passi le finali degli Europei di volley maschile e femminile. Proprio in Repubblica, dal 31 maggio al 2 giugno, si terranno le partite decisive per l’assegnazione del titolo femminile. Oltre a San Marino, in lizza ci sono Irlanda, Irlanda del Nord e Scozia. Il gruppo delle giocatrici papabili per la nazionale guidata da Cristiano Lucchi sta lavorando da tempo. Il commissario tecnico biancazzurro approfitterà del Memorial Paolo Benvenuti per affinare ancora di più la preparazione e stringere la rosa delle candidate a vestire la maglia della nazionale.

Il calendario della manifestazione è già pronto: venerdì 31 maggio alle 17, saranno Scozia e Irlanda a inaugurare la manifestazione mentre San Marino e Irlanda del Nord giocheranno alle 20.30

Sabato 1 giugno prima si sfideranno Irlanda del Nord e Scozia alle 17 e poi, alle 20.30, San Marino e Irlanda. Infine, il 2 giugno, derby irlandese alle 14 e San Marino – Scozia alle 17.30. Tutte le partite si terranno al Pala Casadei di Serravalle. La nazionale maschile giocherà le finali del suo Europeo dal 30 maggio all’1 giugno in Liechtenstein e avrà come avversari per il titolo i padroni di casa oltre a Irlanda, Irlanda del Nord e Scozia.

