NUOTO Paltrinieri: "Nel mirino Fukuoka, ma Parigi non è lontana" Gregorio Paltrinieri alla soglia dei 30 anni ammette di essere molto soddisfatto della carriera fatta fino ad oggi. "Essere accostato ai più grandi fa enorme piacere ed è quello che desideravo fin da bambino"

Il campione olimpico Gregorio Paltrinieri a San Marino per preparare la stagione 2023 con gli assoluti di Riccione e i mondiali di Fukuoka. Il numero 1 del nuoto italiano, alla soglia dei 30, anni dichiara che l'olimpiade di Parigi 2024 è il suo grande obiettivo per provare a centrare la seconda medaglia d'oro olimpica e bissare quella vinta nei 1500 stile libero di Rio De Janeiro 2016.

Molto più lontano Los Angeles 2028. "Non so - aggiunge Greg - se sarò ancora in acqua per quella data. Pensiamo uno step alla volta. Oggi mi sento bene ed ho ancora tanti stimoli, non penso assolutamente di smettere di nuotare. Chiaro - conclude Paltrinieri - che non è ancora il momento di concentrarmi sul dopo, c'è ancora un grande presente per me che voglio godermi al massimo".

