SPORT SAMMARINESE Panathlon: complimenti a Giuseppe Muscioni per il prestigioso riconoscimento della FIA

Panathlon: complimenti a Giuseppe Muscioni per il prestigioso riconoscimento della FIA.

Il Panathlon Club San Marino si complimenta con Giuseppe Muscioni per il prestigioso e meritato riconoscimento da parte della Federazione Internazionale Automobilistica per la lunga e competente attività nella commissione circuiti. L'onorificenza di "MEMBRO D'ONORE DELLA FIA" è il giusto premo per Muscioni e per lo sport sammarinese che sa farsi onore in tutti campi, e che arriva alla fine di un anno sportivo veramente magico.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: