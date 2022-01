PANATHLON Panathlon: "Il nostro sostegno agli atleti Anna Torsani e Matteo Gatti"

Il Panathlon Club San Marino, alla vigilia dell’inizio dei Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022, desidera esprimere ai nostri atleti Matteo Gatti ed Anna Torsani ed a tutta la nostra delegazione i più sinceri e sentiti auguri di in bocca al lupo per una partecipazione ed una presenza che onorerà la nostra Repubblica, a prescindere dai risultati che potranno arrivare. Rappresentare i nostri colori è il sogno di ogni atleta, facendolo tenendo fede ai veri valori dello Sport è ancora più importante. Nel contempo il Panathlon si compiace per la recente nomina di Anna Lisa Ciavatta quale Capo Missione ai Giochi del Mediterraneo di Orano e per la nomina di Mahena Abbati a Capo Missione ai Giochi dei Piccoli Stati di Malta; queste nomine sono un ulteriore ed importante passo verso una sempre maggiore valorizzazione delle figure femminili nell’ambito dello Sport sammarinese e che il movimento panathletico ha da sempre auspicato e sostenuto.

