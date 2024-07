BOCCE Paoletti-Frisoni festeggiano l'oro europeo: "Ci abbiamo creduto fin dalla prima boccia"

E' una bella storia di sacrifici, amicizia e talento. E' la storia di Stella Paoletti e Jacopo Frisoni che partono per Terni con il pieno di speranze e tornano con il pieno di certezze. Una medaglia d'oro nella gara di doppio misto. Un torneo cominciato con qualche difficoltà e finito in trionfo dopo aver trovato la chimica giusta. Il titolo di Campioni d'Europa non è un sogno che si avvera, ma un altro gradino verso l'alto di un percorso che può riservare loro ancora tante soddisfazioni.

Nel servizio le interviste a Stella Paoletti e Jacopo Frisoni

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: