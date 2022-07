LUNGHI ARCHI Paolo Biancalani vince il Collare d'Oro

Paolo Biancalani ha vinto il Collare d'Oro in palio al Torneo della Libertà. La manifestazione organizzata dalla Cerna dei Lunghi Archi in collaborazione con la Lega Arcieri Medievali ha come sempre riunito a San Marino tutti i migliori interpreti delle varie categorie. Quella che è andata in scena nel contro storico lo scorso week end contava anche come quindicesima edizione del Campionato Italiano Assoluto Individuale di Arco Storico. Ben 15 le categorie, 3 delle quali per mancanza di rappresentanti minimi (3) non hanno concorso al titolo assoluto. Vinto da Paolo Biancalani dell'Arco Storico Associazione Nazionale Polizia di Stato. Nonostante il grande caldo un pubblico di appassionati e turisti curiosi ha seguito la gara fin dalla scenografica sfilata seguita dallo spettacolo degli sbandieratori. La Repubblica San Marino si conferma punto di riferimento dell'arcieria storica sia dal punto di vista tecnico che organizzativo.

