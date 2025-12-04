Paolo De Chiesa si racconta a San Marino con "Ho sfiorato il cielo"

“Ho sfiorato il cielo” non è solo una biografia, ma un viaggio lungo una vita, che potrebbe avere come metafora proprio una gara che dal cancelletto di partenza raggiunge la linea del traguardo, cercando di superare nel migliore dei modi le porte che la discesa propone. Sergio Barducci racconta nel suo ultimo libro le sfide più belle di Paolo De Chiesa, campione dello sci italiano che ha fatto parte della storica Valanga Azzurra con miti del calibro di Gustav Thöni, Piero Gros e Fausto Radici. Nel libro del giornalista sammarinese, Paolo De Chiesa racconta la sua vita, gli affetti e gli esordi sulla neve. Una serata unica a San Marino, resa ancora più speciale dalla partecipazione dell'amico Alberto Tomba, tornato sul Titano proprio per questa presentazione che ha saputo coinvolgere il numero pubblico presente. Tra i quali anche le istituzioni sportive e politiche sammarinesi. Con il Segretario di Stato allo Sport Rossano Fabbri ad aprire la serata, alla quale ha partecipato anche il Segretario per l'Istruzione e Cultura Teodoro Lonfernini. Tanti momenti di sport e non solo, come lo spaventoso episodio che ha visto Paolo De Chiesa vicino alla morte. Un evento drammatico, che ha messo in ginocchio lo sciatore azzurro, capace di rialzarsi e ripartire, tornando alle gare dopo tre anni, per essere ancora protagonista, per tornare a sfidare compagni e campioni del calibro di Ingemar Stenmark.







