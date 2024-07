PARIGI 2024 Parigi 2024: la delegazione Cons è composta da 20 persone Con gli atleti e i loro allenatori, tre fisioterapisti e cinque componenti del Cons

In totale è composta da 20 persone la delegazione del Comitato Olimpico in partenza per Parigi dove dal 26 luglio all'11 agosto si terrà la 33° edizione dei Giochi Olimpici. Vediamola nel dettaglio. Per l'Atletica Leggera, con la velocista Alessandra Gasparelli, l'allenatore Dan Mitirica. Per la Lotta Libera – 86 kg insieme a Myles Amine Mularoni, tre componenti dello staff tecnico: il suo storico allenatore Sergej Beloglazov, il vice Sean Bormet, e lo Sparring Partner Alexander Dieringer. Per il nuoto con Loris Bianchi, che insieme ad Alessandra Gasparelli, sarà il portabandiera di San Marino ai Giochi a Cinque Cerchi di Parigi 2024 il CT della Nazionale di nuoto sammarinese Luca Corsetti. Con Alessandra Perilli non può certamente mancare coach Luca Di Mari. Ricordiamo che il National Shooting Center di Chateauroux, centro federale francese di Tiro a Volo, si trova a circa 250 km a sud della capitale. Infine per quanto riguarda gli atleti, con Giorgia Cesarini nel Tiro con l'Arco il coach Emanuele Guidi.

Tre sono i fisioterapisti al seguito: Marino Muccioli, Amir Rad, e Roberto Mangano. Poi naturalmente i vertici del Cons: il Presidente Gian Primo Giardi; il segretario Generale Eros Bologna; il Capo Missione Christian Forcellini e il Vice Capo Missione Anna Lisa Ciavatta. Con loro il Responsabile della Comunicazione del Comitato Olimpico Nazionale sammarinese Massimo Boccucci. Questa la delegazione ufficiale.

Per quanto riguarda le istituzioni: a Parigi 2024 sono attesi i Capitani Reggenti Alessandro Rossi e Milena Gasperoni e il neo Segretario di Stato per lo Sport Rossano Fabbri. Il programma dei sammarinesi in gara. Il giorno prima della cerimonia inaugurale del 26 luglio, sarà già impegnata nei preliminari di Tiro con l'Arco Giorgia Cesarini. Sabato 27, l’Aquatics Centre, struttura sportiva permanente costruita appositamente per i Giochi di Parigi 2024, ospiterà le gare di nuoto. Loris Bianchi in acqua sabato 27 nei 400 metri stile. Martedì 30 prima serie per Alessandra Perilli nel trap femminile. Sempre lo stesso giorno in gara Giorgia Cesarini nel Tiro con l'Arco. Il giorno successivo, alle 9, ultima serie per la Perilli. Da quel momento sapremo se Alessandra disputerà la finale prevista sempre lo stesso giorno alle 15.30. Venerdì 2 agosto arriverà il momento di Alessandra Gasparelli nei 100 metri piani, gara regina dell'atletica leggera. Giovedì 8 al Grand Palais Éphémère di Parigi, cominceranno gli ottavi di finale della Lotta Libera cat -86 kg con Myles Amine Mularoni atteso protagonista.

