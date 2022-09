SERIE A BASEBALL Parma vince a San Marino e pareggia la serie

Parma vince a San Marino e pareggia la serie.

Parma sbanca Serravalle e riporta la serie scudetto in parità. I campioni d' Europa in carica vincono gara2. Ospiti subito in vantaggio 2-0 poi San Marino pareggia. Parma stacca di nuovo i Titani che cedono 13-4.

15 a 6 le valide per la formazione ducale, con i padroni di casa più fallosi del solito in difesa (4 errori). Il lanciatore vincente è Aldegheri, perdente Da Silva. La serie si sposta a Parma, dove si giocherà lunedì sera gara3 e altre due partite della serie scudetto. Eventuali gara6 e gara7 sul Titano.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: