BASEBALL Parma vince gara-1 del 4° turno poule scudetto Gli emiliani si impongono 4-2. Oggi gara-2 e gara-3, sempre a Serravalle

Parma vince gara-1 del 4° turno poule scudetto.

Il Parma Clima si prende una parziale rivincita per la finale di campionato del 2022, battendo San Marino in gara-1 del quarto turno della poule scudetto. Vincente Lugo, perdente Hernandez, che non riesce a centrare la zona dello strike in avvio, mentre dall'altro lato Mineo piazza prima un singolo, poi, nel terzo inning, un fuoricampo da due punti. Nel mezzo c'è anche la rimbalzante di Astorri. I Titani reagiscono due volte: col solo-homer di Batista al primo inning e con un punto al settimo, ma non basta. Parma vince 4-2. Oggi gara-2, alle 16, e gara-3, alle 20, sempre sul diamante di Serravalle.

