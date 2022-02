BASKET Parte da Acqualagna il trittico di gare della Pallacanestro Titano Sprint finale della squadra di Simone Porcarelli per stabilire la posizione di accesso alla seconda fase.

Tre partite in sette giorni per la Pallacanestro Titano per andare a chiudere la prima fase della stagione. La squadra di Simone Porcarelli deve recuperare due partite. A queste si aggiunge l'intero turno turno rinviato il 23 gennaio. Lo sprint dei Titans parte da Acqualagna, dove questa sera i biancoazzurri saranno impegnati per il recupero della quarta giornata di ritorno. La Pallacanestro Titano non gioca da fine gennaio, successo per 73-68 contro Fossombrone. La partita in terra marchigiana è la prima di un trittico di gare decisive per capire quale sarà la posizione di partenza dei Titans nella seconda fase. Nella partita di andata era arrivato un successo per 71-52. Acqualagna occupa in questo momento il penultimo posto in classifica con sei punti. Sulla carta una gara alla portata dei Titani, contro una squadra che non ha mai vinto nel girone di ritorno, ma che non va sottovalutata, vista anche la qualità di alcuni dei suoi giocatori come Barantani, Conti e Mancinelli. Dopo Acqualagna, trasferta domenica a Pesaro contro il Loreto, un'altra sfida contro una formazione che la Titano ha fatto sua all'andata per 68-58. Loreto è terzultimo con 8 punti. Il trittico di gare per la squadra di Porcarelli si concluderà mercoledì prossimo per il big match di chiusura della prima fase e recupero della quinta di ritorno contro la capolista Montemarciano. Una gara che potrebbe stabilire la prima in classifica, con San Marino che ha vinto la gara di andata in trasferta con 7 punti di vantaggio. Una vittoria nel recupero di questa sera contro Acqualagna permetterebbe ai Titans di agganciare Montemarciano in testa alla classifica con 20 punti.

