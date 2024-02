TIRO CON L'ARCO Partenza super per Kristina Pruccoli agli Europei FSTARCO in lutto per la scomparsa di Gabriele Valentini

Kristina Pruccoli comincia alla grande il Campionato Europeo Indoord di Tiro con l'Arco. A Varazdin (Croatia), guidata dal tecnico Emanuele Guidi, la sammarinese ha chiuso al secondo posto la fase di qualificazione nella categoria Arco Nudo, dietro all'italiana Cinzia Noziglia, che con 556 punti ha fatto segnare il nuovo record del mondo. Kristina Pruccoli, seconda con 534 precede la francese Lisa Andre con 528 e domani sarà testa di serie negli ottavi di finale degli head to head. Tutto questo nel giorno in cui l'arco sammarinese piange la scomparsa di Gabriele Valentini che nel 1988 fu tra i fondatori della federazione e successivamente segretario per vari mandati.





