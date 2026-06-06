Partita la 24Ore di San Marino di vela

Alle 15 di oggi il via dell'edizione 2026 della 24 ore di San Marino, la regata organizzata dallo Yachting Club San Marino in collaborazione con la Federazione Sammarinese Vela. Sport, divertimento e passione tutto in un fine settimana dove la vela diventa protagonista, con una formula diversa da tutte le altre regate, perché si ispira al famoso evento sportivo automobilistico della 24 ore di Le Mans. Gli equipaggi possono infatti effettuare cambi durante la competizione attraverso veri e propri "pit stop" e ad aggiudicarsi la vittoria sarà l'imbarcazione che, al termine delle 24 ore, avrà completato il maggior numero di giri del percorso di 12 miglia, disegnato su tre vertici fissi tra Rimini e Riccione. Domani pomeriggio la premiazione alla presenza anche dei Capitani Reggenti.







