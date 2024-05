TENNIS Partito il torneo Under 10 e 12 organizzato dal San Marino Tennis Club

Partito il torneo Under 10 e 12 organizzato dal San Marino Tennis Club.

Primi match sui campi del San Marino Tennis Club che ospita il torneo Under 10 e 12, tappa del circuito regionale Fitp e bella occasione per mettere in mostra alcuni dei più forti talenti locali. Si gioca nella struttura del Centro Tecnico Federale a Montecchio. Vediamo le prime teste di serie. Nell’Under 10 femminile n.1 Vittoria Pracucci, n.2 Sofia Sanchi. Già in finale Sofia Sanchi (Tc Riccione). Semifinale: Sofia Sanchi-Emma Mattone 6-1, 6-0. Nell’Under 10 maschile si parte con il tabellone Under 9 dove il n.1 è Michele Cortesi, poi il tabellone finale con n.1 Alex Sciutti.

Nell’Under 12 maschile n.1 Alberto Lonfernini, n.2 Gianmaria Mussoni. Subito in evidenza Giacomo Terenzi (Galimberti Tennis Team). 1° turno: Giacomo Terenzi-Gian Maria Milo Ramonda 6-2, 6-2. Il giudice di gara è Michele Moretti, direttore di gara Giuseppe Pelliccioni.

