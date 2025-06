VOLLEY SCA 2025 Pascucci: "Sarà la mia prima in casa". Rondelli: "Grandi stimoli e vogliamo confermarci" A San Marino il torneo di Volley Sca. Al Pala Casadei le Nazionali di Iralanda, Irlanda del Nord, Scozia e San Marino

Roberto Pascucci CT Volley San Marino “È una manifestazione importante che giocheremo in casa e dunque una grande opportunità. Per me è la prima manifestazione qui a San Marino, quindi sicuramente c'è un pizzico di emozione e tanta voglia di fare bene. Speriamo di riconfermare quanto di buono fatto lo scorso anno. Partire da detentori del titolo giocare in casa ci mette pressione, quindi cercheremo di farci trovare pronti.

In conferenza stampa hai menzionato una squadra che potrebbe anche inserire giovani molto promettenti.

Sì, rispetto al gruppo dei Giochi dei Piccoli Stati abbiamo tre assenze importanti di giocatori esperti e cercheremo di sopperire a questa assenza con l'inserimento in prima squadra di giovani e c'è anche l'esordio in Nazionale di un ragazzo del 2010 e quindi iniziamo già a guardare anche quello che è il futuro sperando che questi ragazzi approfittino di questa situazione per fare bene.

Marco Rondelli Capitano Volley San Marino “È molto stimolante anche per noi un po' più esperti avere questi ragazzi giovani perché non sai mai cosa ti aspetti. Potrebbero stupirti molto positivamente e noi siamo molto motivati grazie anche a questi giovani che ci metteranno tutto l'impegno che possono.

Vincere è sempre bello ma confermarsi è sempre difficile.

Sì, la pressione c'è, si sente, la squadra comunque è cambiata quindi sarà un po' diverso stavolta con appunto i giovani eccetera e però speriamo di riprovarci.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: