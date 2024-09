VOLLEY Pascucci: "Una bella occasione", Frigoni: "Un'esperienza produttiva" Nel dopo partita i due tecnici confermano la soddisfazione della partita giocata.

Nel dopo gara le considerazioni del ct di San Marino Roberto Pascucci: "Una bella occasione, per me in primis una bella occasione per esordire nella panchina della nazionale sanmarinese, una bella vetrina, tanto pubblico, un buon livello, quindi diciamo un bel inizio"

"Diciamo che avevamo il timore inizialmente di fare una brutta figura, poi i ragazzi sono stati veramente bravi, non hanno mollato un centimetro e quindi è venuta fuori una bella partita e diciamo che l'abbiamo tirata fino alla fine. Penso che se l'atteggiamento è questo, questa squadra non si deve e non si può porre limiti, quindi partendo da queste basi qua sicuramente ci sono tutti i presupposti per fare bene"

Qual è la cosa che è piaciuta di più? "Il fatto che la squadra non ha mai mollato e che comunque siamo stati sempre dentro la partita e molto uniti, quindi anche nei momenti di difficoltà quando un compagno aveva qualche problemino il compagno è cercato di coprirlo, aiutarlo, quindi questa è la mentalità che porta lontano, quindi è una mentalità buona dalla quale partire.

Soddisfatto anche il ct delle Filippine Angiolino Frigoni: "Siamo qui in tournée in Italia, vogliamo giocare il più possibile perché tra l'altro noi abbiamo il mondiale il prossimo anno, quindi è organizzato nelle Filippine, la nostra è una squadra molto giovane, mancano alcuni giocatori, quelli più importanti perché sono nei campionati stranieri, però con questi giovani abbiamo voluto venire in Italia per fare qualche esperienza, ci hanno invitato a San Marino a giocare, abbiamo accettato molto volentieri e per noi è un'esperienza molto produttiva"

