VOLLEY SCA Pascucci: "Una grandissima soddisfazione", Gatti: "Grande risultati sportivo e organizzativo"

Si conferma il buon momento del volley sammarinese con il primo posto agli Europei SCA:

"Veramente una grandissima soddisfazione, - ha detto il ct Roberto Pascucci - al di là del risultato di aver vinto questo torneo, c'è la soddisfazione per aver visto protagonisti dei giovani che nella scorsa edizione hanno vissuto questo torneo dalla panchina, quindi grandissima doppia soddisfazione".

Un giugno da incorniciare, medaglia di bronzo ai giochi e oro in questo torneo. "Sì, allora, innanzitutto devo ringraziare i tecnici che hanno lavorato quotidianamente in palestra con questi ragazzi durante l'anno, quindi Ricci e Mussoni, il preparatore atletico Cicconi, tutto lo staff, perché comunque sicuramente questo è il frutto del lavoro di un team che ha portato a raggiungere questo risultato. Avevamo come obiettivo quello di tornare a medaglia ai Giochi dei Piccoli Stati, l'abbiamo conquistata, e di provare a confermarci in questo europeo con una formazione giovane, quindi doppia soddisfazione e chiudiamo quest'anno con grandissima soddisfazione". Tu sei coach anche di una squadra di club, ma posso dire che l'atmosfera della nazionale è diversa? "Sì, assolutamente, è sempre emozionante allenare una nazionale, perché si provano delle emozioni che con il club non si vivono, quindi è una realtà completamente diversa, anche i ragazzi comunque ci mettono qualcosa in più".

Grande soddisfazione anche per la Federazione Sammarinese Pallavolo, come ricorda il vice presidente Marco Gatti:

"Un grande risultato sportivo, un grande risultato di pubblico, considerando anche il periodo festivo, una grande soddisfazione anche dal punto di vista organizzativo. È sempre complicato mettere insieme tante persone, io lo dico sempre, siamo tutti volontari, lo facciamo per passione, ma un torneo come questo coinvolge fra le 50 e le 60 persone, anche a livello di giovanissimi, che hanno fatto il lavoro di servizio a campo, quindi un ringraziamento ai volontari, un ringraziamento ai dirigenti della Beach and Park, dei dirigenti della federazione, siamo appassionati di pallavolo e ci piace fare le cose fatte per bene. Se a questi aggiungi un ulteriore medaglia d'oro con in campo tanti giovani, giovanissimi, credo che sia motivo di soddisfazione per tutti".

