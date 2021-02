CONS "Passione e riforme, così riparte lo sport"

Sarà disponibile da venerdì in tutte le edicole della Repubblica il numero 2020 di "Panorama Sport", la rivista del Comitato Olimpico che dal 1983 racconta storie ed imprese di sportivi e federazioni sammarinesi. Un messaggio di speranza - ha detto il Direttore Eros Bologna ripercorrendo un anno difficile segnato dalla pandemia - a testimoniare la voglia di ripartire dello sport. Discorso che poi il Presidente del Cons Gian Primo Giardi ha allargato dalle sofferenze dello sport di base all'orizzonte olimpico di Tokyo. Ufficializzata la data del 19 marzo per Sportinsieme Award: l'evolversi dell'emergenza sanitaria non consente ancora di sapere se la manifestazione sarà aperta al pubblico o si terrà in modo virtuale.

Nel video l'intervista al Presidente del Cons Gian Primo Giardi

