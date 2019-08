Patrasso 2019: Grandi e Bombini premiati col bronzo nel beach tennis. Out Sansovini nel nuoto

Ieri sera la premiazione del torneo di beach tennis, che ha visto salire sul podio anche Alice Grandi e Nicolò Bombini, che hanno conquistato il bronzo nel torneo di beach tennis di Patrasso in una partita emozionante contro i francesi Hoarau e Irigaray. A vincere il torneo la coppia italiana Valentini-Bollettinari, che ha battuto i connazionali Nobile-Giovannini. Amarezza invece per Camilla Sansovini, che si è dovuta ritirare per un problema al respiratore dalla gara dei 100 metri pinna. Un peccato per la giovane atleta azzurra, che però chiude questa esperienza con molte certezze in più, come dice il tecnico Giuseppe Ierardi.