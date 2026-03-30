Pattinaggio, a Ozzano dell'Emilia esordio positivo per le atlete Aics: podio per Elisa Benedettini

Avvio di stagione incoraggiante per le atlete impegnate nella prima tappa del campionato regionale AICS di pattinaggio artistico, disputata nel fine settimana del 28-29 marzo a Ozzano dell’Emilia. Nella specialità del libero, categoria Esordienti Regionali B, Evelyn Quercia ha chiuso all’ottavo posto, al termine di una prova caratterizzata da determinazione e segnali di crescita.
Ottimo risultato anche per Elisa Benedettini, che nella specialità di solo dance, categoria Seniores Internazionale, ha conquistato il terzo posto. Per l’atleta si trattava della prima esperienza con entrambe le prove, style dance e danza libera.
Soddisfatta la Federazione sammarinese roller che parla di “un avvio di stagione molto positivo per la squadra, che dimostra crescita, determinazione e ampi margini di miglioramento”, il bilancio condiviso, con lo sguardo già rivolto ai prossimi appuntamenti, tra cui il campionato regionale FISR previsto per la fine di maggio.