PATTINAGGIO ARTISTICO Pattinaggio artistico, la sammarinese Beatrice Casarin 7^ ai Campionati Italiani la Federazione sammarinese parla di "risultato di grande prestigio" e testimonia il valore del percorso di crescita dell'atleta veneta

Pattinaggio artistico, la sammarinese Beatrice Casarin 7^ ai Campionati Italiani.

Buona prestazione di Beatrice Casarin ai Campionati Italiani di pattinaggio artistico in corso al Palasport Flaminio di Rimini. La pattinatrice sammarinese residente in Veneto ha chiuso con un prestigioso 7° posto nella classifica generale. La manifestazione, iniziata il 23 giugno e in programma fino all'11 luglio, rappresenta uno degli appuntamenti più importanti della stagione nazionale, riunendo i migliori pattinatori italiani suddivisi nelle diverse categorie.

Per la categoria Cadetti B dedicata allo Short Program, Beatrice ha saputo gestire al meglio la tensione, portando a termine un'esibizione convincente che le è valsa un ottimo 5° posto provvisorio. Nel programma libero disputato il giorno successivo, l'emozione ha invece inciso sulla sua prestazione, impedendole di esprimere appieno il proprio potenziale.

"Il piazzamento - scrive la Federazione in una nota - assume un valore ancora maggiore se si considera il livello del pattinaggio artistico italiano. Si tratta infatti di una disciplina estremamente tecnica, nella quale ogni elemento – dai salti alle trottole, dalle sequenze di passi all'interpretazione artistica – richiede anni di preparazione e una precisione assoluta".

Per questo la Federazione sammarinese parla di "risultato di grande prestigio" e testimonia il valore del percorso di crescita di Beatrice Casarin. Un traguardo significativo sia per l'atleta sammarinese sia per la Federazione Sammarinese Roller Sports, che continua a vedere i propri rappresentanti competere con successo in uno dei contesti più competitivi del panorama internazionale".

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