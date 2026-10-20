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Pattinaggio, Beatrice Casarin sfiora il podio in Coppa Europa

Quarto posto in Germania per la giovane sammarinese, a soli 0,80 punti dal bronzo. Miglior punteggio stagionale.

20 ott 2026
Pattinaggio, Beatrice Casarin sfiora il podio in Coppa Europa

Podio sfiorato per appena 0,80 punti da Beatrice Casarin alla Coppa Europa di pattinaggio artistico a rotelle, disputata a Stade, in Germania. La giovane sammarinese chiude quarta nella specialità del singolo, con 63,66 punti, il suo miglior punteggio stagionale. Una prestazione che conclude positivamente la stagione agonistica e una trasferta preziosa anche per le esperienze e le nuove amicizie. La Federazione Sammarinese Roller Sports si congratula con l'atleta, già proiettata verso nuovi traguardi.




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