Pattinaggio, Beatrice Casarin sfiora il podio in Coppa Europa

Podio sfiorato per appena 0,80 punti da Beatrice Casarin alla Coppa Europa di pattinaggio artistico a rotelle, disputata a Stade, in Germania. La giovane sammarinese chiude quarta nella specialità del singolo, con 63,66 punti, il suo miglior punteggio stagionale. Una prestazione che conclude positivamente la stagione agonistica e una trasferta preziosa anche per le esperienze e le nuove amicizie. La Federazione Sammarinese Roller Sports si congratula con l'atleta, già proiettata verso nuovi traguardi.